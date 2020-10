Covid: alcuni positivi in squadra calcio del Real Anacapri

(ANSA) - CAPRI, 14 OTT - L'A.S.D Real Anacapri squadra partecipante al campionato di calcio di Promozione Girone D in Campania, comunica che, a seguito di uno screening di tamponi eseguiti a scopo precauzionale dalla società, "sono risultate alcune positività". I tesserati sono stati immediatamente posti in isolamento fiduciario come da protocollo e dalle normative vigenti e si sta procedendo alla sanificazione del campo. Nel comunicato si sottolinea che sono in corso ulteriori tracciamenti e che le attività sportive della prima squadra sono momentaneamente sospese fino a nuove disposizioni.

Intanto all'Axel Munthe, l'unico istituto di istruzione secondaria superiore dell'isola, il dirigente scolastico Antonella Astarita, appresa la notizia, in via precauzionale e cautelativa, ha disposto immediatamente la sanificazione straordinaria dei locali della scuola per due giorni, a partire da oggi, ma senza la sospensione delle attività scolastiche. Gli studenti, infatti, secondo le nuove normative, continuano le lezioni, in questi due giorni, con la modalità DDI, ovvero la didattica digitale integrata. (ANSA).