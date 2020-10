Calcio: Napoli; De Magistris, chi è sportivo vince sul campo

(ANSA) - NAPOLI, 14 OTT - "JuveNapoli: chi ama lo sport ed è sportivo vince sul campo. Ecco perché è sgradevole il 3 a 0 a tavolino, indipendentemente dalla forma ed a maggior ragione ai tempi della pandemia dove l'etica viene prima della regola. Può anche vincere la legalità formale ma perde la giustizia". Così in un tweet il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, commenta la decisione del giudice sportivo che ha inflitto la sconfitta per 3 - 0 a tavolino, e un punto di penalizzazione in classifica, al Napoli per non essersi presentato allo Juventus Stadium lo scorso 4 ottobre. (ANSA).