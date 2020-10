Asl, concluso isolamento in 'bolla' calciatori Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 13 OTT - È finito l'obbligo di isolamento per i calciatori del Napoli che quindi lasciano il ritiro di Castel Volturno. Lo rende noto il club azzurro: "La UOPC Capua - si legge - dell'Asl di Caserta, sulla base delle nuove disposizioni e in seguito all'ultimo tampone risultato negativo, ha decretato la fine dell'isolamento fiduciario del gruppo squadra presso il Training Center e quindi si torna tutti a casa". Gli azzurri erano in isolamento dal 6 ottobre. (ANSA).