Covid: imprenditori, per Fiere&eventi lockdown mai finito

(ANSA) - NAPOLI, 12 OTT - Da tre generazioni si occupano di fiere ed eventi e ora, a causa della pandemia, rischiano di chiudere definitivamente i battenti: i cugini Andrea e Raffaele Aletta sono due giovani imprenditori che non si rassegnano all'idea di vedere morire tra le loro braccia l'azienda di famiglia, un'impresa che da sette mesi ormai annaspa e cerca aria a causa del Covid-19. La loro ditta, i cugini Aletta, l'hanno ereditata da poco e prima del lockdown era attiva e florida: allestiva eventi in tutta Europa. "Andrà tutto bene ci dicevano, lo hanno detto, lo hanno scritto, ce lo hanno fatto scrivere e noi ne eravamo convinti", dicono. Nella ditta ci sono cresciuti, partendo come operai, e ora vedono l'ombra del fallimento.

"Ci chiediamo quando si risolverà tutto, - continuano affranti - ci chiediamo se qualcuno ci aiuterà, se aiuterà noi e tutti gli altri imprenditori come noi. Versiamo in gravissime difficoltà, siamo mariti, siamo padri, siamo uomini disperati", concludono Andrea e Raffaele. (ANSA).