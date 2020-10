Covid: Asl diffida comune Monte Procida per gestione tamponi

(ANSA) - NAPOLI, 11 OTT - L'ASL Napoli 2 Nord ha diffidato il Comune di Monte di Procida (Napoli) dal realizzare screening su cittadini sospetti di contagio da Covid19, utilizzando un laboratorio privato non autorizzato. La diffida è scattata in seguito alle comunicazioni inviate all'azienda da alcuni medici di base secondo i quali un laboratorio privato non sarebbe accreditato per l'elaborazione dei tamponi e starebbe procedendo ad effettuare test per il Covid 19.

L'Asl, nel contempo, sottolinea che l'affidabilità del test per il virus è fondamentale per circoscrivere il contagio ed evitare che pazienti contagiati, risultati come falsi negativi, possano trasmettere il virus. Gli esami per il coronavirus, si evidenzia, sono autorizzati solo nei centri privati con una capacità operativa utile a garantire l'affidabilità di tale esame. Sono stati avviati controlli sul laboratorio per applicare eventuali sanzioni, previste per lo svolgimento di attività sanitaria non autorizzata. (ANSA).