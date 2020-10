Covid:Napoli;lunedì resterà chiusa la Camera di Commercio

(ANSA) - NAPOLI, 10 OTT - "Lunedì entrambe le sedi della Camera di Commercio di Napoli - Piazza Bovio e Corso Meridionale - resteranno chiuse per una sanificazione che consenta il rientro in sicurezza del personale e degli utenti". E' quanto fa sapere con un post su facebook il vicepresidente vicario dell'ente camerale, Fabrizio Luongo.

Il presidente della Camera di Commercio, Ciro Fiola, da qualche giorno è ricoverato nel Cotugno a causa del Covid; secondo quanto si è apprende sono quattro gli impiegati risultati positivi (2 alla sede centrale, 2 alla sede di Corso Meridionale) "Viviamo ormai come in un periodo bellico dove il nemico da cui ci dobbiamo guardare è invisibile e può nascondersi dietro gli amici o i parenti più cari, pertanto rigore e prudenza sono le armi migliori da adottare" aggiunge Luongo. "Martedì sarò al Corso Meridionale per incoraggiare e ringraziare il personale che garantisce i preziosi servizi alle imprese e ai consulenti (due categorie importanti della nostra economia in grande difficoltà). Il presidente Fiola sta meglio e quotidianamente è informato sulle attività dell'ente. Presto tornerà con la grinta di sempre al terzo piano di Piazza Bovio" conclude Luongo.

(ANSA).