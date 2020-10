Covid: positivo in attesa Asl organizza isolamento per tutti

(ANSA) - NAPOLI, 10 OTT - Positivo al tampone privato, si autorganizza per l'isolamento e la quarantena della famiglia, e avverte telefonicamente i propri contatti in attesa di essere chiamato dall'Asl. E' quanto accade a Pollena Trocchia, nel napoletano, dove un 44enne ha scoperto di essere positivo al Covid grazie ad un tampone effettuato in una struttura convenzionata, ma nonostante abbia allertato l'asl, è in attesa da tre giorni di essere chiamato dall'azienda sanitaria per risalire alla catena di contatti. L'uomo non si è perso d'animo ed ha deciso il 'fai da te', facendo effettuare i tamponi ai familiari, tutti risultati negativi, ma posti in isolamento 'volontario', e contattando tutte le persone incontrate negli ultimi giorni per avvertirli del suo stato di salute. (ANSA).