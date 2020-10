A Napoli vendeva monopattini rubati a prezzo maggiorato

(ANSA) - NAPOLI, 10 OTT - Vendeva monopattini elettrici, in piazza Mercato, a Napoli, ma erano rubati. E' quanto hanno scoperto i carabinieri che hanno denunciato per ricettazione il titolare del negozio.

E' stato un imprenditore, l'unico rivenditore in Campania, ad aver saputo che i suoi articoli venivano venduti in un negozio nella zona mercato di Napoli, addirittura ad un prezzo maggiore, e ha immediatamente allertato i carabinieri. Intervenuti, i militari ne hanno rinvenuti 21. Altri 36 erano stati abbandonati in un terreno di Via Taverna delle Brecce. Il materiale è stato restituito al legittimo proprietario. (ANSA).