Trasportano rifiuti, fermati da militari Esercito

(ANSA) - NAPOLI, 09 OTT - Una pattuglia dell'Esercito, appartenente al Raggruppamento "Campania", impegnata nell'Operazione "Strade Sicure" durante l'attività di controllo del territorio nel comune di Villa Literno (Ce), hanno individuato e fermato due veicoli intenti alla raccolta di scarti ferrosi di varia tipologia, riconducibili alla categoria dei rifiuti speciali non pericolosi.

I Militari dell'Esercito verificata la carenza dei documenti necessari per l'attività, hanno posto in stato di fermo i due veicoli e i rispettivi conducenti richiedendo il supporto della locale stazione Carabinieri che giungendo sul posto, accertavano che i due conduttori risultavano sprovvisti delle prescritte autorizzazioni di legge per la gestione e la raccolta dei rifiuti e la mancanza dei documenti di circolazione, per cui sono stati condotti presso il comando stazione Carabinieri di Casal di Principe dove sono stati segnalati all'Autorità Giudiziaria e contestualmente hanno provveduto al sequestro dei veicoli comprensivi del carico, in attesa che il dipartimento Provinciale dell'Arpac di Caserta svolga gli accertamenti di competenza. (ANSA).