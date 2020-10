Vaccini:Federfarma Napoli,farmacie sprovviste,dosi fine mese

(ANSA) - NAPOLI, 08 OTT - "In questo momento non ci sono vaccini in farmacia né ne arriveranno dall'industria farmaceutica perché, per la grande richiesta da parte del pubblico, non si riesce a evadere la domanda del momento". A parlare è Riccardo Iorio, presidente di Federfarma Napoli, in merito ai vaccini contro l'influenza stagionale.

"Molte persone si stanno recando in farmacia chiedendo di prenotare la dose del vaccino - fa sapere - ma non possiamo accettare prenotazioni anche perché non sappiamo con certezza quando e quanti vaccini saranno disponibili".

La campagna vaccinale nelle Asl e presso i medici di base, in Campania, è partita lo scorso 1 ottobre. Priorità assoluta ai bambini dai 6 mesi ai 6 anni, agli over 60 e ai malati cronici, le persone con patologie pregresse, la cosiddetta popolazione fragile maggiormente esposta. Resta la possibilità, per i cittadini, di rivolgersi alle farmacie, previa prescrizione del medico di base, acquistare la dose di vaccino e recarsi dal proprio medico per la somministrazione. E' per questa fascia di popolazione che le farmacie si stanno muovendo, così da soddisfare le richieste. "Non c'è da andare nel panico - spiega Iorio - La prossima settimana, abbiamo un incontro in programma con la Regione Campania che destinerà una quota dei vaccini, garantendo al 100% le fasce deboli, alle farmacie. La 'consegna' avverrà in due tranche: una agli inizi di novembre, l'altra tra la fine di novembre e i primi giorni di dicembre".

"Non saranno dosi sufficienti a soddisfare le richieste di tutti - conclude - ma si sta facendo uno sforzo enorme per coprire la maggior parte della popolazione". (ANSA).