Maltempo:auto travolta da torrente, muore ragazza di 26 anni

(ANSA) - NAPOLI, 07 OTT - Una ragazza di 26 anni è morta ad Albanella, comune in provincia di Salerno, dopo che la sua auto è stata travolta dall'acqua dal torrente Malnome in piena a causa dell'ondata di maltempo che ha colpito la zona. Il corpo della donna, che risultava dispersa da alcune ore, è stato recuperato dai vigili del fuoco all'esterno dell'auto.

Originaria di Stio Cilento, la giovane si trovava in auto con un'altra persona quando il corso d'acqua, a causa delle abbondanti precipitazioni di oggi pomeriggio, ha invaso la sede stradale, travolgendo la vettura. L'altra persona a bordo è riuscita a salvarsi, la giovane, invece, è stata sbalzata fuori dall'abitacolo. Il suo corpo è stato ritrovato intorno alle 21.30 dai vigili del fuoco nella frazione Piano del Carpine.

