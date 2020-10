Docente schiaffeggia alunno, video diventa virale

(ANSA) - TEGGIANO, 07 OTT - Un professore dà uno schiaffo ad un alunno e la scena viene ripresa da un altro studente. Il video diventa immediatamente virale.E' accaduto nella tarda di mattina di oggi all'interno di un'aula dell'istituto artistico di Teggiano, in provincia di Salerno.

"Sbagli tu e sbaglio pure io", queste le parole del professore che si sentono in maniera nitida nell'audio del video mentre lo stesso docente sferra lo schiaffo al suo allievo quindicenne seduto nel proprio banco. Sull'episodio, al momento, non è stata presentata alcuna denuncia, ma i carabinieri della compagnia di Sala Consilina hanno già acquisito il filmato. Nelle prossime ore, i militari potrebbero ascoltare gli alunni presenti nell'aula dove si è verificato il fatto. (ANSA).