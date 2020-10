Imprese:Napoli; al via iniziativa per sviluppo nuove aziende

(ANSA) - NAPOLI, 06 OTT - Sostenere la crescita delle nuove aziende: è l'obiettivo principale della Startup Competition prevista dal progetto H2020 CLIC (Circular models Leveraging Investments in Cultural Heritage Adaptive Reuse) presentata on line sui canali Facebook e YouTube. L'iniziativa costituisce un'azione chiave del progetto CLIC, coordinata dall'Istituto di Ricerca per l'Innovazione e i Servizi per lo Sviluppo del Consiglio Nazionale delle Ricerche, diretto dal prof. Massimo Clemente, con il patrocinio della Regione Campania, del Comune di Napoli e il supporto della piattaforma Semed (Startup Europe Mediterranean), sviluppata dal partner CLIC FacilityLive.

Gli speaker internazionali, sottolinea una nota, hanno presentato le opportunità offerte alle startup e agli innovatori, tra cui la possibilità di entrare nel network Startup Europe Mediterranean, la piattaforma di innovazione sviluppata da FacilityLive e promossa dalla Commissione Europea, ed il percorso di mentoring offerto da Iniziativa Cube che porterà allo sviluppo di un business plan dettagliato da presentare agli investitori. E' stata, inoltre, l'occasione per discutere di innovazione sostenibile e imprenditoria creativa presentando 'best practices.

"Dopo quasi tre anni di attività di ricerca rivolta allo studio di nuovi modelli sul riuso funzionale del patrimonio culturale in un'ottica di economia circolare, il lancio della startup competition è stata la prosecuzione naturale delle attività" hanno sostenuto il prof. Luigi Fusco Girard, responsabile scientifico del progetto 'Horizon 2020 CLIC' e Antonia Gravagnuolo, coordinatore scientifico. I progetti dovranno essere proposti entro il 15 ottobre attraverso la compilazione dell'application form direttamente sul sito della Startup Competition (www.clicproject.eu/startup- competition/).

I 5 progetti vincitori saranno premiati con un percorso di mentoring del valore di 15.000 euro sviluppato dal partner CLIC, Iniziativa Cube. Il programma di accelerazione accompagnerà per 4 mesi i team di innovatori nella messa a punto del proprio business model, dando loro la possibilità di accedere a finanziamenti (ANSA).