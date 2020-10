Avvocato patron "Made in Sud", false fatture? Solo ipotesi

(ANSA) - NAPOLI, 06 OTT - "Manifesto stupore e sorpresa in relazione al fatto che viene diffusa una notizia nel corso dell'esecuzione di un atto di indagine. Che si tratti di una mera ipotesi investigativa è dimostrato dalla circostanza che proprio al fine di verificare la fondatezza di tale ipotesi è stata disposta una perquisizione per acquisire documentazione contabile, che possa eventualmente avvalorare la tesi investigativa". Lo sottolinea, all'Ansa, l'avvocato Gino Fabio Fulgeri, difensore degli imprenditori Ferdinando Mormone e Mario Esposito, patron di "Made in Sud", tra i destinatari dei decreti di perquisizione eseguiti stamattina dalla Guardia di Finanza di Napoli, su disposizione della Procura di Napoli (sostituti procuratori Cozza e Raimondi). (ANSA).