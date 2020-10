Calcio: Preziosi,caso Napoli? il segreto di Pulcinella

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - "Può essere il segreto di Pulcinella, tutti quanti forse hanno capito che l'Asl sia stata sollecitata. Però quando qualcuno che è sopra di te dice che non puoi fare una cosa, non puoi farla".

Così il presidente del Genoa Enrico Preziosi, nel corso della trasmissione Mediaset 'Tiki Taka' andata in onda ieri in tarda serata, risponde alla domanda se il Napoli abbia applicato correttamente il protocollo. Ma lui, Preziosi, ha contattato l'Asl di riferimento dopo le positività della sua squadra? "Io non l'ho contattata - ha risposto il presidente del Genoa -.

Quello che è successo al Napoli fa capire che nonostante ci fosse un protocollo chiaro e accettato da tutti c'è un ente superiore che si chiama Asl che può decidere per la società".

(ANSA).