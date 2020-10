Rapinatore ucciso: familiari, verità. I punti dell'indagine

(ANSA) - NAPOLI, 05 OTT - Chiedono giustizia e verità, chiarezza su quanto accaduto i genitori di Luca, il ragazzo di 17 anni ucciso mentre - secondo la ricostruzione della Polizia - tentava di rapinare con un complice, poi arrestato, tre ragazzi fermi in auto a Napoli. La vicenda è al vaglio della magistratura che sta cercando di fare luce su quanto accaduto in quei drammatici momenti nella notte tra sabato e domenica. Anche oggi a Forcella, al centro della città, è un via vai di amici e parenti davanti alla abitazione della famiglia.

Cosa è successo dall'arrivo della pattuglia dei Falchi in via Duomo, nella zona portuale della città fino al momento tragico dell'uccisione del giovane? I due, Luca e il 18enne Ciro De Tommaso, figlio di 'Genny la carogna' ex capo ultrà del Napoli, hanno accennato una reazione? E ancora, chi due impugnava effettivamente la pistola, risultata poi a salve? E chi guidava lo scooter che - si è scoperto poi dopo - era rubato? Questi alcuni degli interrogativi mentre i genitori - in dichiarazioni alla stampa e sui social - chiedono di sapere le modalità con le quali è morto il 17enne. E spiegano che il ragazzo lavorava in una pizzeria ma aveva anche manifestato l'intenzione di andare via dalla città. Sottolineano di essere stati avvisati in ritardo del decesso del ragazzo e ribadiscono di ritenere inaccettabile quanto accaduto. (ANSA).