Covid: Napoli; mancato uso mascherina, denunce e sanzioni

(ANSA) - NAPOLI, 5 OTT - Sono 11 le persone denunciate e 4 quelle sanzionate per mancato uso della mascherina dai Carabinieri del comando provinciale di Napoli nell'ambito dei controlli del territorio nei quartieri della movida partenopea.

Nel mirino dei militari della compagnia locale il Vomero, Arenella, Miano e Capodimonte, zone in cui sono state identificate oltre 240 persone e controllati 72 veicoli. Elevate oltre 30 contravvenzioni al codice della strada: mancata copertura assicurativa e guida senza casco quelle più frequenti.

Tra i sanzionati un 21enne che ha raccolto in una sola condotta tre diverse violazioni al Codice della strada che gli sono costate il sequestro del veicolo: senza casco e a bordo di un ciclomotore senza assicurazione percorreva contro mano una porzione di Via Luca Giordano.

Quattro le persone sanzionate perché non indossavano la mascherina protettiva come da ordinanze vigenti. Undici quelle denunciate complessivamente. Tra queste il titolare di un ristorante di Via Miano il cui impianto di fornitura di energia elettrica era stato manipolato affinché i consumi rilevati fossero sbilanciati. Un magnete, installato sul contatore, permetteva all'attività una riduzione dei consumi pari al 78%.

Stesso discorso per un ristoratore di Via Bosco di Capodimonte e per una salumeria lungo la stessa strada. In questo caso la rilevazione era stata alterata rispettivamente per oltre l'81% e il 50%. Un 52enne di Capodimonte risponderà invece di evasione dai domiciliari. (ANSA).