Barocco, mai più senza vendite online

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - "Le vendite online mi hanno aiutato a superare il momento difficile dovuto alla crisi che si è abbattuta su tutte le attività commerciali per via della del lockdown. Ho coperto le spese senza licenziamenti e cassa integrazione per i miei dipendenti con le vendite sul web, di cui ormai non si può più fare a meno. Ma per quanto riguarda le sfilate io spero e sogno che si possa tornare alla normalità. Le sfilate fisiche sono un'altra cosa. Ricordo con nostalgia quelle con centinaia di ospiti e celebrities che ho fatto a Roma, in piazza del Campidoglio, nei Mercati Traianei e a Palazzo Doria Pamphilj. Lo scorso anno per i 50 anni del mio marchio ho sfilato a Napoli al Teatro San Carlo. Torneremo a quel tipo di fashion show sono sicuro, che sarà doppiato online". Parola di Rocco Barocco che dopo la presentazione della sua nuova collezione a Milano Moda Donna, lancia un video da spedire alle clienti, con un estratto dei capi per la primavera/estate 2021 indossati dalla modella cubana Cecelies.

"La nuova collezione punta a capi molto semplici, adatti alle diverse occasioni, e al colore" spiega lo stilista. "C'è il cappottino bianco e maculato che io vedo bene per una cerimonia.

C'è la camicia verde smeraldo indossata con i bermuda da portare in spiaggia. C'è l'abito nero elasticizzato e drappeggiato, perfetto per il viaggio, da buttare in valigia senza problemi di stiro. C'è la camicia gialla con i pantaloni larghi che io vedo bene per un party d'estate. Di quelli che ora sono proibiti ma che speriamo che il prossimo anno potremmo tornare a organizzare. Io ad esempio, d'estate ospito sempre tanti amici nella mia villa a Capri. Ma stavolta no - rivela- ho fatto una vita monacale, trascinandomi dalla piscina al divano". (ANSA).