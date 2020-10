Covid: ancora su i positivi in Campania, 412 in 24 ore

(ANSA) - NAPOLI, 04 OTT - Il numero dei positivi al coronavirus aumenta ancora in Campania. Nelle ultime 24 ore sono stati 412 rispetto ai 401 precedenti. In calo il numero dei tamponi effettuati, 7.250 rispetto a 7.498.

Il totale dei positivi in Campania è di 14.337 su un complessivo di 627.532 tamponi.

Nessuna vittima, il bilancio è di 465.

Calano i guariti del giorno. Sono 54 rispetto ai precedenti 103.

Il totale è di 6.472. (ANSA).