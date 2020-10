Napoli: effettuati tamponi prima del match con la Juve

(ANSA) - NAPOLI, 03 OTT - I calciatori del Napoli hanno effettuato questa mattina il terzo giro di tamponi per verificare l'eventuale contagio al covid19. I test sono stati effettuati al centro tecnico di Castel Volturno dalle 8 prima dell'allenamento. Tampone, a casa dove è in isolamento dopo la positività di ieri, anche per Piotr Zielinski, che si sente perfettamente bene, è asintomatico, ma il club vuole verificare il tampone positivo di ieri.

I risultati sono attesi per questa sera, prima della partenza per Torino. (ANSA).