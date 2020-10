Libri: torna 'Strane coppie', incontro su Bachmann e Kristof

(ANSA) - NAPOLI, 03 OTT - La rassegna culturale Strane Coppie organizzata dal laboratorio di scrittura Lalineascritta di Antonella Cilento riprende giovedì 8 ottobre alle ore 18.30 la programmazione, dopo l'interruzione forzata stabilita dalle norme anti-Covid. Sospesa a marzo subito dopo il secondo appuntamento, la manifestazione quest'anno intitolata Shadows.

L'ombra e la penna riparte da Napoli al Circolo Ufficiali nel Palazzo della Marina Militare, con un incontro dedicato alle scrittrici e poetesse del Novecento Ingeborg Bachmann e Agota Kristof, raccontate dalla poetessa Anna Toscano e dalla scrittrice Valeria Viganò, con la conduzione di Antonella Cilento; letture interpretate dall'attrice Gea Martire, intermezzi musicali del sassofonista Valerio Virzo e i contributi audiovisivi a cura di Marco Alfano: brevi estratti da materiali TV e dai film ispirati alle opere di Kristof e Bachmann (Brucio nel vento di Silvio Soldini, Il Grande quaderno di János Szász, Malina di Werner Schroeter).

In osservanza alle norme anti contagio l'ingresso (gratuito) sarà limitato a 20 persone e su prenotazione (info@lalineascritta.it) sino ad esaurimento posti. L'incontro sarà trasmesso in streaming sui canali Facebook e Youtube di Lalineascritta e tradotto simultaneamente in Lingua dei segni.

Ingeborg Bachmann e Agota Kristof sono autrici di culto.

Entrambe con vite drammatiche, sul ciglio di dolorose separazioni e svolte storiche, sono accomunate da un drammatico destino, nell'inquieta Europa del secolo breve, fra Austria e Ungheria. Bachmann ha vissuto una riscoperta sin dagli anni Ottanta, grazie a Pier Vittorio Tondelli, ma è intessuta a doppio filo alla cultura italiana. Agota Kristof, fuggita dall'Ungheria, sceglie di scrivere in francese: la sua Trilogia della città di K. resta uno dei romanzi più importanti del Novecento.

La rassegna proseguirà il suo viaggio nelle ombre e nelle inquietudini di grandi penne della letteratura mondiale con altri due appuntamenti a cui si potrà assistere esclusivamente tramite diretta streaming. Uno sarà dedicato a William Somerset Maugham e Muriel Spark (5 novembre) e l'altro a Akutagawa Ryunosuke e Dino Buzzati (19 novembre). (ANSA).