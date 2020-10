Covid: Napoli;tamponi senza esito per 4 dipendenti da rifare

(ANSA) - NAPOLI, 02 OTT - Tra i tamponi eseguiti dal Napoli ce ne sono quattro che non hanno dato esito e dovranno essere ripetuti. Non riguardano, però il gruppo squadra e lo staff, ma persone che lavorano al Centro Tecnico di Castel Volturno, che vengono analizzate perché potrebbero entrare in contatto con i calciatori, come addetti alle pulizie e steward. Lo si apprende dal Calcio Napoli.

Nel club azzurro c'è comunque preoccupazione per la positività di Zielinski, che potrebbe essere il primo segnale di un focolaio successivo al match di domenica scorsa con il Genoa. Il club ligure era venuto a giocare al San Paolo lasciando a casa i due calciatori positivi, ma gli altri stavano incubando il virus che infatti è emerso il giorno dopo la partita.

Il Napoli comunque sta organizzando la giornata di domani in maniera normale e seguendo le regole: al mattino la squadra farà i tamponi, poi l'allenamento. I giocatori andranno a casa in attesa dell'esito dei test. In serata, 'appuntamento alo stadio San Paolo per la partenza verso Torino in vista della gara con la Juventus. (ANSA).