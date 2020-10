Covid: in Campania numero contagi stabili, 392 positivi

(ANSA) - NAPOLI, 02 OTT - 392 nuovi positivi in Campania, in linea con il dato di ieri quando erano stati 390. I tamponi del giorno sono stati 8.482 rispetto agli 8.311 di 24 ore fa. Questi i dati del bollettino di oggi dell'Unità di crisi regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologia da Covid-19 in Campania. Il totale dei positivi è di 13.524 unità; quello dei tamponi è di 612.784. I guariti del giorno sono 42 rispetto ai 107 di ieri per un totale di 6.315. Nessun deceduto, il totale è di 463. (ANSA).