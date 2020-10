Covid: al Cotugno di Napoli 103 pazienti, tre intubati

(ANSA) - NAPOLI, 02 OTT - Sono 103 i pazienti positivi al Covid-19 attualmente ricoverati all'Ospedale Cotugno di Napoli, centro di riferimento per le malattie infettive della Regione Campania.

Di questi, 79 pazienti sono in regime di ricovero ordinario, 16 in subintensiva e 8 in terapia intensiva di cui tre intubati.

Nella giornata di oggi saranno resi disponibili 16 posti letto, in ricovero ordinario. (ANSA).