Castagne, inizio campagna raccolta in anticipo ma favorevole

(ANSA) - ROMA, 02 OTT - L'arrivo dell'autunno ha portato con sé le prime castagne, il frutto autunnale per eccellenza.

Quest'anno, grazie alla buona stagione, la campagna di raccolta è iniziata in anticipo. In tutte le aree produttive del nostro paese, da Cuneo al Monte Amiata, dall'Appennino Tosco-Emiliano agli Appennini centrali e nel basso Lazio e Campania, si registra una discreta disponibilità di prodotto.

Nei mercati all'ingrosso si rilevano prezzi nella media del periodo che vanno da 2,50 a 3,50 euro/Kg per il calibro da 80-85 pezzi per un chilo e da 3,50 a 4,50 euro/chilo per il calibro da 70-75 pezzi per un chilo. Questo è quanto emerge dalle elaborazioni di Borsa Merci Telematica Italiana (BMTI) sulle rilevazioni effettuate nei mercati all'ingrosso appartenenti alla Rete di Imprese Italmercati.

Le prime castagne sono inoltre di una qualità buona e dolce e non presentano particolari anomalie, fa sapere Bmti, sottolineando che, "a causa del Covid-19 che non permette lo svolgimento di sagre e eventi locali la domanda è ancora bassa ma visto che la stagione autunnale sta entrando nel vivo e le temperature stanno diminuendo sicuramente le famiglie saranno invogliate ad acquistare il prodotto determinando così un aumento della domanda." (ANSA).