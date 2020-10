Azzurri: contro Estonia e Polonia si gioca a Firenze e R.Emilia

(ANSA) - ROMA, 02 OTT - Cambiano le sedi delle partite che la Nazionale disputerà a novembre: la Figc e le Federazioni calcistiche di Estonia e Polonia (PZPN), d'intesa con l'Uefa, hanno concordato lo spostamento dell'amichevole Italia-Estonia (11 novembre, alle 20,45) dallo stadio Ciro Vigorito di Benevento all'Artemio Franchi di Firenze e del match valido per la Nations League, Italia-Polonia (15 novembre, alle 20,45) dall'Olimpico di Roma allo stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia.

In questo modo la Nazionale, che sarà in ritiro a Coverciano, può limitare gli spostamenti in una finestra internazionale che prevede tre match. Per gli stessi motivi, come già annunciato nei giorni scorsi, la Nazionale Under 21, che si raduna a Tirrenia, giocherà il 17 novembre per le qualificazioni all'Europeo contro la Svezia nell'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa.

In una nota la Figc ha "ringraziato per l'impegno profuso i Comuni di Benevento e Roma, i club, tutte le autorità e le associazioni cittadine coinvolte nella pianificazione delle partite, con l'auspicio di far tornare presto le Nazionali in queste città". (ANSA).