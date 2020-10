Agguato a Napoli, ucciso un 28enne

(ANSA) - NAPOLI, 01 OTT - Omicidio la scorsa notte a Napoli: ucciso un uomo di 28 anni con precedenti di polizia.

Secondo quanto al momento accertato, intorno alle ore 21, un'auto ha lasciato davanti all'ospedale Cardarelli il corpo già senza vita del 28enne che era stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco al torace.

La vittima è Alessandro Riso, di Napoli. Poco prima c'erano state segnalazioni di esplosioni di colpi di arma da fuoco in via Vittorio Veneto, nel quartiere di Miano, dove i carabinieri hanno ritrovato sei bossoli.

Gli agenti della Squadra Mobile di Napoli stanno indagando per capire il movente dell'omicidio e anche se ci sia un collegamento con gli spari di Miano. (ANSA).