Porti:Napoli;Clemente (Cnr),idea visione parta da conoscenza

(ANSA) - NAPOLI, 28 SET - "Da Napoli parte l'idea di sollecitare delle visioni per il futuro della città, non fermarci a quello che vedremo noi ma ai nostri figli. Una prospettiva di lungo termine si può fare solo con la convergenza dei diversi attori". Lo ha detto Massimo Clemente, direttore del Cnr Iriss e direttore scientifico di Rete, a margine della prima giornata della Naples Shipping Week a Napoli, parlando dei progetti che sono stati lanciati nel convegno inaugurale.

"Serve che questa visione - ha detto - sia tracciata dalla conoscenza e in questo senso pensiamo a un polo di ricerca di alta formazione e cultura dentro il porto di Napoli con i soggetti presenti oggi". Al convegno inaugurale hanno partecipato, tra gli altri, il presidente dell'Adps Pietro Spirito, il direttore marittimo della Campania e Comandante del Porto di Napoli, ammiraglio Pietro Vella, Luigi Nicolasi, coordinatore del comitato tecnico scientifico della Fondazione Idis, Ennio Cascetta, presidente della Metropolitana di Napoli, e Paolo Giulierini, direttore del Mann. "Non vedo una distanza - ha sottolineato Clemente - della politica dai progetti, ma una difficoltà della politica nel seguire. Io rappresento la Città Metropolitana nell'autorità portuale, il sindaco de Magistris segue con attenzione quello che accade nel porto così come la Regione Campania anche in questo momento di transizione. E infatti la collaborazione con le istituzioni è emerso nel disegno di legge della Regione in cui su proposta dell'Autorità di Sistema è stato inserito una articolo specificazione sulla coopianificazione del rapporto porto-città, tesa a snellire quel nodo che si pone quando vengono prese doppie decisioni. I problemi ci sono e dobbiamo dobbiamo proporre soluzioni di visione, i politici purtroppo sono sempre impegnati nella soluzione di problemi a breve termine". (ANSA).