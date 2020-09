Sindaco Melito ferma lezioni, 'personale da aree a rischio'

(ANSA) - NAPOLI, 27 SET - Lezioni sospese fino a sabato 3 ottobre a Melito (Napoli): lo ha deciso il sindaco Antonio Amente, non solo per la situazione dei contagi in città. Spiega il primo cittadino su Facebook: "La situazione in città, seppur non preoccupante dal punto di vista delle condizioni di salute (soltanto due dei contagiati melitesi hanno sintomi), è numericamente rilevante. Inoltre il corpo docente ed il personale scolastico presente nei nostri istituti proviene da città dove il picco di Covid in queste settimane è particolarmente rilevante". Da qui la decisione di sospendere le lezioni, "per tutelare la salute di tutti gli studenti e tranquillizzare i genitori sempre più preoccupati da questa nuova ondata di Coronavirus".

"Nel corso della prossima settimana monitorerò costantemente la curva dei contagi in Campania e nella nostra città per un'eventuale proroga della sospensione", conclude Amente.

(ANSA).