Calcio: Napoli a valanga, Genoa demolito 6-0

(ANSA) - NAPOLI, 27 SET - Festival del gol al San Paolo.

Napoli a valanga sul Genoa in una partita che aveva rischiato di non giocarsi per le condizioni meteorologiche avverse fino a pochi minuti dal fischio d'inizio. L'equilibrio in campo dura solo un tempo che si conclude con un solo gol di vantaggio per gli azzurri. Nella ripresa la squadra di Gattuso si scatena e la partita si conclude con il punteggio di 6-0.

Per completare la festa dei padroni di casa manca solo il gol di Osimhen, la cui prestazione è però complessivamente positiva perché il nigeriano con la sua presenza a centro area e con la sua velocità, apre gli spazi per i compagni e ne favorisce gli inserimenti decisivi. Gattuso sceglie di affidarsi allo stesso modulo e agli stessi uomini che domenica scorsa a Parma avevano giocato nell'ultima mezz'ora di gara, cambiando radicalmente in meglio il volto della squadra.

Al 22' Gattuso è costretto a cambiare tattica perché Insigne nel rincorrere il pallone accusa un problema muscolare alla coscia sinistra e viene sostituito da Elmas; nella ripresa la sostituzione, sempre per infortunio, tocca a Manolas. (ANSA).