Scuola: al parco Verde di Caivano 700 alunni tornano in aula

(ANSA) - NAPOLI, 25 SET - "Care studentesse, cari studenti, care famiglie tutte: dal 5 marzo non ho mai smesso di aspettarvi, ho impiegato ogni minuto per curare ogni angolo della scuola, non ho mai smesso di sognare il vostro ritorno. La scuola riparte: sarò io stessa a riaprire i cancelli dell'istituto, riavviando insieme il nostro percorso. Diciamo al mondo che il vaccino si trova nella conoscenza, nelle regole e nella responsabilità delle nostre azioni". È questo il messaggio dedicato agli studenti dalla dirigente scolastica Eugenia Carfora, dell'Istituto Francesco Morano, nel Parco Verde di Caivano (Napoli). Oggi, 25 settembre, si sono riaperte le porte dell'Istituto. Una ripartenza non scontata, dopo la richiesta di posticipare l'apertura al 1 ottobre per le elezioni amministrative, come stabilito da una ordinanza comunale.

"Abbiamo lavorato per farci trovare pronti - aggiunge la dirigente scolastica - Tutto questo è stato possibile anche grazie alla sensibilità delle istituzioni competenti, in particolare il Ministero dell'Istruzione, che hanno ben capito che aprire più avanti sarebbe stato un ulteriore danno irreparabile per gli studenti e le famiglie". L'Istituto, operante nel quartiere più sensibile del comune di Caivano, "ha superato le lentezze procedurali e messo in essere ogni azione per garantire nei tempi e nei modi previsti l'avvio del nuovo anno", conclude la dirigente scolastica, che si dice particolarmente contenta "dell'opportuno supporto della filiera istituzionale, da quello centrale a quello dell'U.S.R. per la Campania nella specifica difficoltà". Nel primo giorno di riapertura all'Istituto Morano sono oltre 700 gli studenti tornati sui banchi della scuola. (ANSA).