De Magistris, mascherine all'aperto? Non fanno bene

(ANSA) - NAPOLI, 25 SET - ''Credo che la mascherina all'aperto è utile che sia obbligatoria se ci sono persone vicine, ma non quando cammini da solo o sulla spiaggia o di notte sul lungomare deserto anche perché credo che la mascherina h24 non faccia un gran bene alla salute''. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a Mattino5, commentando l'ordinanza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che da ieri ripristina l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto sul territorio regionale.

''La preoccupazione dopo i viaggi dell'estate è aumentata anche in Campania dove - ha affermato - la bolla della propaganda del lanciafiamme è evaporata perché si è capito che non era il tema. Gli italiani e dunque i napoletani e i campani devono capire che la prevenzione più alta è il distanziamento che credo sia la misura più efficace, poi la mascherina e l'igiene. Io - ha aggiunto - sono sempre perché ci sia un punto di equilibrio che il presidente fa fatica a trovare''.

De Magistris è tornato a sottolineare che ''in Campania si fanno pochi tamponi e su questo De luca tace anche se in questo momento la Campania è la regione con molti contagi ma si fanno pochi tamponi ed è così da otto mesi''. (ANSA).