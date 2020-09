De Luca, forze ordine scomparse da obbligo controlli

(ANSA) - NAPOLI, 25 SET - "Le forze dell'ordine sono scomparse nell'obbligo dei controlli. Io da oggi chiedo formalmente al ministero dell'Interno di sapere qual è il piano di intervento delle forze dell'ordine per garantire l'attuazione delle ordinanze nazionali e regionali". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, su Facebook ricordando la lettera scritta sul tema oggi al ministro Lamorgese. "Dalla prossima settimana - ha spiegato - voglio tutte le forze dell'ordine e le polizie municipali impegnate su questo tema, seriamente. Non mi si venga a dire che ci sono altre priorità. Lavorino con garbo, con rispetto ma anche con pugno di ferro se necessario per il controllo del territorio e per tutelare il 99% cittadini dall'1% di irresponsabili che rischiano di rovinare la vita ai nostri familiari". (ANSA).