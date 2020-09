Niente banchi monoposto, salta apertura liceo Agropoli

(ANSA) - AGROPOLI, 24 SET - Niente banchi monoposto al liceo scientifico statale "Alfonso. Gatto" di Agropoli (Salerno) e rischia di saltare l'apertura della scuola prevista per il 28 settembre. Il dirigente scolastico, Anna Vassallo, ha annunciato che i banchi monoposto, attesi tra il 14 e il 18 settembre, non sono stati consegnati, Il liceo "Gatto", che conta 1300 alunni disposti in aule su quattro piani, aveva anche smaltito i banchi biposto, cosi, ad oggi, le aule della scuola, risultano completamente prive di banchi. "Il Ministero dell'Istruzione ci aveva informati dell'imminente consegna di 850 banchi monoposto che sarebbe avvenuta tra il 14 e il 18 settembre. - dice il dirigente del liceo - così, avevamo provveduto a liberare tutte le aule dei banchi biposto. Un lavoro di grande fatica, dato che la scuola accoglie ben 39 aule.". "La doccia fredda è arrivata il giorno 17, quando una referente della Protezione Civile ci ha comunicato che non sarebbe stata effettuata alcuna consegna, poiché la nota del Ministero risultava errata.". "Nonostante le numerose sollecitazioni da parte della sottoscritta - prosegue il dirigente scolastico . oggi mi è stato riferito dal responsabile del servizio distribuzione che non si ha nessuna data certa sulla consegna dei banchi". (ANSA).