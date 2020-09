Bomba della seconda guerra mondiale trovata nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 24 SET - Una bomba a mano della seconda guerra mondiale è stata trovata in un terreno agricolo a Carbonara di Nola, in provincia di Napoli. Il proprietario ha avvisato i Carabinieri. Sul posto sono intervenuti gli artificieri del comando provinciale che hanno fatto deflagrare l'ordigno. Non ci sono stati danni a persone o cose, nè disagi per l'intervento degli artificieri. (ANSA).