Siani: Fico, figura importantissima per Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 23 SET - "Giancarlo Siani rappresenta una figura importantissima per Napoli, un giornalista di 26 anni, ucciso in quel modo, per fare il suo lavoro, è un esempio positivo, che ricorda anche quanto la nostra città e la nostra Regione siano feroci". Cosi il presidente della Camera, Roberto Fico, alla manifestazione in ricordo di Giancarlo Siani, a Napoli. "Dobbiamo lottare ogni giorno, strada per strada, perché la città sia completamente liberata dalla camorra". (ANSA).