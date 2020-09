Covid: riecco le file al Cotugno, tutti vogliono il tampone

(ANSA) - NAPOLI, 23 SET - Ricompaiono le file - in concomitanza con l'aumento dei contagi da coronavirus - davanti all'ospedale per malattie infettive 'Cotugno' di Napoli. Fin dalle 6 del mattino decine di persone chiedono di essere sottoposte a tamponi; si tratta di persone che sono state inviate dalle Asl dopo la segnalazione dei medici curanti o di cittadini che denunciano sintomi per i quali chiedono approfondimenti.

Le persone in fila aumentano di giorno in giorno anche perchè altri centri - aperti per la campagna dei tamponi predisposta per chi rientrava dalle vacanze - hanno, nel frattempo, chiuso.

Il Corugno - dove affluiscono e vengono analizzati tamponi provenienti anche da altri centri di raccolta - sta comunque, per ora, garantendo a tutti l'accesso all'esame. (ANSA).