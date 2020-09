Scuola:a Napoli per sedi seggi apertura il 28 settembre

(ANSA) - NAPOLI, 22 SET - A Napoli le scuole di ogni ordine e grado che sono state sede di seggi elettorali apriranno lunedì 28 settembre e non il 24, data fissata nella Campania. Lo apprende l'Ansa. Il sindaco, Luigi de Magistris, a breve firmerà un'ordinanza che fa slittare di qualche giorno l'avvio dell'anno scolastico per gli studenti dei plessi utilizzati per le elezioni. (ANSA).