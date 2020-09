Scuola: a Napoli per sedi seggi forse slitta apertura

(ANSA) - NAPOLI, 22 SET - A Napoli le scuole che sono sede di seggio elettorale potrebbero aprire lunedì 28 e non il 24. Lo apprende l'ANSA dal sindaco, Luigi de Magistris. Nel pomeriggio di oggi è previsto un incontro per fare il punto della situazione con la Asl, la Regione e con i dirigenti scolastici.

All'origine del possibile slittamento le difficoltà della Asl a effettuare in appena 24 ore le sanificazioni di tutti i plessi interessati dalle elezioni.

"Nelle scuole sede di seggi ancora oggi sono in corso gli scrutini - ha detto de Magistris - e da quanto mi è stato riferito nelle scorse ore la Asl, che è impegnata anche in altri campi, potrebbe non essere in grado di garantire la sanificazione in tutti gli istituti. Pertanto è verosimile che ci possa essere uno slittamento a lunedì per aprire le scuole interessate dai seggi tenuto conto che al momento non abbiamo garanzie di sanificazione in 24 ore e viste le giuste preoccupazioni dei dirigenti scolastici''. La decisione sarà presa al termine della riunione pomeridiana. (ANSA).