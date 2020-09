Regionali: exit poll, in Campania De Luca avanti di 30 punti

(ANSA) - NAPOLI, 21 SET - Se confermati i dati degli exit poll, Vincenzo De Luca sarà ancora presidente della Regione Campania. In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali in Campania il governatore uscente Vincenzo De Luca (Centrosinistra) è dato a 54-58%. E' seguito dal candidato di Centrodestra, Stefano Caldoro con il 23-27%. Valeria Ciarambino (M5s) è al 10,5-14,5%.

Secondo le intenzioni di voto diffuse da Tecné per Mediaset: Vincenzo De Luca è 30 punti avanti. E' stimato il 54 e il 58%, Stefano Caldoro (centrodestra) tra il 24 e il 28% e la candidata M5s Valeria Ciarambino ampiamente indietro con una forchetta tra l'11 e il 15%.

In base agli instant poll di Quorum/Youtrend per Sky Tg24 in Campania il candidato del centrosinistra Vincenzo De Luca è al 52-56%, quello del centrodestra Stefano Caldoro è al 26-30%, Valeria Ciarambino del M5s è a 11-15%. (ANSA).