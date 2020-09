De Luca, una vittoria che va oltre gli schieramenti

(ANSA) - NAPOLI, 21 SET - Un risultato elettorale "che non può essere letto in termini di destra e di sinistra ma la mia candidatura è stata sostenuta dal mondo progressista ma anche da tante forze moderate e da tante forze della destra non ideologica". Lo ha detto il riconfermato presidente della Giunta regionale della Campania , Vincenzo de Luca, incontrando i giornalisti per parlare dell'esito del voto. Tutte forze che "si sono riconosciute in un programma di governo, nel lavoro fatto in questi anni", ha proseguito. (ANSA).