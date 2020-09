Regionali: a Napoli calo affluenza,alle 12 al voto il 10,39%

(ANSA) - NAPOLI, 20 SET - In calo l'affluenza al voto a Napoli per le elezioni regionali. Secondo i dati forniti dal Comune, alle 12 aveva votato nelle 884 sezioni il 10,39% degli elettori contro il 12,42% delle precedenti consultazioni del 2015.

Del 10.98% l'affluenza per il referendum contro il 14,98% di quello del dicembre 2016 (ANSA).