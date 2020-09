Per le Regionali a Napoli alle 19 affluenza del 23,05%

(ANSA) - NAPOLI, 20 SET - Quando sono arrivati i dati di circa 6.500 comuni su 7.900 l'affluenza provvisoria alle 19 per il Referendum costituzionale è attorno al 30%. Analoga la percentuale per le Regionali nelle quattro regioni per le quali il Viminale comunica i dati: Campania, Liguria, Puglia e Veneto (circa 1.300 comuni su 1.604 totali). Mentre per le amministrative l'affluenza sfiora il 37% (443 comuni su 606).

A Napoli città l'affluenza, per le elezioni regionali, alle 19 è del 23,05 per cento. Per il referendum, invece, l'affluenza è del 24.31 per cento. (ANSA).