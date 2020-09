Elezioni: a Napoli al via al voto in 884 seggi

(ANSA) - NAPOLI, 20 SET - Costituiti tutti gli 884 seggi della città di Napoli con la conclusione della surroga dei presidenti di seggio per la consultazione referendaria e per le elezioni regionali. Le operazioni di surroga, hanno visto nel complesso la sostituzione di 250 presidenti che hanno rinunciato all'incarico. Prosegue l'apertura straordinaria delle municipalità per le sostituzione delle tessere elettorali. Oggi le Municipalità saranno aperte dalle 7 alle 23 per il rilascio delle tessere elettorali, domani dalle 7 alle 15. Nel caso di esaurimento degli spazi o deterioramento - ricordano al Comune di Napoli - sarà necessario presentare l'apposita domanda ed esibire o consegnare la vecchia tessera. Nel caso di smarrimento o di furto, la domanda dovrà essere corredata dalla denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.

Nell'area metropolitana di Napoli sono interessati alla tornata elettorale 2.516.190 elettori di cui 779.377 nel capoluogo. Nella città di Napoli le 884 sezioni sono dislocate in 205 plessi elettorali. Nella restante parte del territorio dell'area metropolitana sono previste 2894 sezioni articolate in 587 plessi. Garantito il diritto di voto ai pazienti ricoverati in strutture sanitarie, attraverso 17 sezioni ospedaliere, di cui 14 nella città di Napoli.

All'interno delle sezioni elettorali, a garanzia della sicurezza e per consentire un ordinato svolgimento delle operazioni di voto, è prevista la vigilanza di circa 2000 uomini delle forze dell'ordine, cui va aggiunto il personale in servizio nei dievrsi presidi territoriali della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, oltre che delle polizie locali. (ANSA).