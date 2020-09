Covid: in Campania oggi sono 171 i positivi

(ANSA) - NAPOLI, 20 SET - Sono 171 le persone risultate positive oggi al Covid 19 oggi in Campania. Lo rende noto l'Unità di Crisi della Regione Campania. Sono invece 7632 i tamponi 'processati' nelle ultime 24 ore.

Il totale dei positivi, in regione, dall'inizio dell'emergenza è dunque di 10.260 persone mentre il numero dei tamponi analizzati è di 540.615.

Oggi non si registra alcun decesso mentre le persone, che al termine dei previsti riscontri diagnostici, sono state dichiarate guarite sono 69. (ANSA).