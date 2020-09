Ferito da colpi d'arma da fuoco nel Napoletano

(ANSA) - PORTICI (NAPOLI), 19 SET - Un uomo di 35 anni residente a Portici (Napoli), già noto alle forze dell'ordine, è giunto nella tarda serata di ieri all'Ospedale del Mare di Napoli con ferita da arma da fuoco all'anca e alla coscia sinistra. A quanto si apprende, l'uomo ha riferito alla Polizia che era nei pressi del garage della sua abitazione al corso Garibaldi quando ha sentito dei colpi d'arma da fuoco che lo hanno ferito. Dimesso dall'ospedale, è stato giudicato guaribile in dieci giorni. La sua versione è al vaglio degli agenti del Commissariato della Polizia di Stato Portici - Ercolano. E sempre a Portici, nella tarda serata di ieri, gli agenti del Commissariato locale sono intervenuti in via Benedetto Croce a seguito di segnalazione di esplosione di colpi d'arma da fuoco.

Sul selciato la Scientifica ha rinvenuto sei bossoli calibro 9 x 21. (ANSA)