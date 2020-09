Covid: in calo in Campania i positivi, 149 ma meno tamponi

(ANSA) - NAPOLI, 19 SET - Sono 149 i positivi nelle ultime 24 ore in Campania, in calo rispetto ai 208 di ieri. Ma si registra anche una diminuzione dei tamponi effettuati, dai 7.460 si è passati a 5.515.

Il totale dei positivi dall'inizio dell'emergenza è di 10.089 su un complessivo di 532.983. Si registra un decesso, per un totale di 456. I guariti del giorno sono 40: nel complesso sono 5.060.

(ANSA).