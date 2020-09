Ambiente, anche Napoli il World Cleanup Day 2020

(ANSA) - NAPOLI, 19 SET - Il 19 settembre si celebra in oltre 150 Paesi il World Cleanup Day 2020, la più grande azione civica di pulizia al mondo. La terza edizione del World Cleanup Day arriva nell'anno dell'emergenza da Covid-19. Per questo gli organizzatori "Let's do It! Italy" invita i partecipanti ad osservare le disposizioni ministeriali in termini di sicurezza.

Sarà dunque obbligatorio indossare mascherina(personale da portare all'evento) e guanti (distribuiti dalle associazioni), ed assicurare il distanziamento sociale.

Napoli risponde presente per il terzo anno consecutivo con"Da Porta a Porta", questo il nome dell'azione, che avrà luogo sabato 19 settembre dalle 16:30 alle 19:30. L'evento di pulizia interesserà il percorso da Porta San Gennaro a Porta Capuana, ed ecco perché è stato chiamato "Da Porta a Porta". Oltre a Let's do It! Italy organizzano l'azione di cleanup le associazioni Retake Napoli, Vitaru, CleaNap, No comment. (ANSA).