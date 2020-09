Scopre amante del marito e accoltella la rivale

(ANSA) - BOSCOREALE (NAPOLI), 18 SET - Aveva intrapreso una relazione extra-coniugale con una donna di 45 anni di Boscoreale (Napoli). Moglie e figlia, di 46 e 20 anni, lo hanno scoperto ed hanno deciso di dare una lezione all'amante. L'hanno incontrata in piazza Vargas, nel centro cittadino, e l'hanno aggredita. La colluttazione è terminata quando la quarantaseienne ha pugnalato la ''rivale'' all'addome con un coltello a scatto. I carabinieri, allertati dal 118, hanno trovato la vittima riversa a terra e bloccato le due incensurate. Le due donne sono finite in manette e sono state sottoposte agli arresti domiciliari: per loro l'accusa di tentato omicidio. La vittima invece se la caverà con 15 giorni di prognosi. L'arma è stata sequestrata.

(ANSA)