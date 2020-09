Salerno Boat Show dal 10 ottobre al porto di Marina d'Arechi

(ANSA) - NAPOLI, 18 SET - Nove giorni dedicati alla nautica con imbarcazioni di varie tipologie, a mare ed a terra, pronte per essere visitate, vendute ed acquistate; saranno presenti i maggiori cantieri di produzione, aziende specializzate nell'offerta di servizi, arredi ed accessori di interesse per i diportisti. Nove giorni arricchiti da dibattiti, iniziative, esperienze, intrattenimento, con l'obiettivo di diffondere la cultura del mare; i valori comportamentali ispirati alla tutela delle risorse ambientali e paesaggistiche della costa di Salerno.

Particolare attenzione sarà dedicata al rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione in considerazione del contesto sanitario che stiamo affrontando.

Il lavoro di promozione svolto in questi ultimi mesi, fin dalla presentazione dell'evento al Salone Nautico di Dusseldorf, consente di prevedere la partecipazione di circa 100 espositori e di 100 imbarcazioni al Salerno Boat Show.

La manifestazione quest'anno ospiterà l'esposizione di una gamma della flotta di Italia Yachts capitanata dall'" IY 11.98", imbarcazione che ha conquistato il titolo di " Barca dell'Anno 2020" nella categoria " Performance Cruiser". Lo stesso scafo viene interpretato negli interni e nell'allestimento dell'attrezzatura di coperta, nella versione " Bellissima", dedicata alla crociera, e " Fuoriserie" per le regate.

" IY 11.98" è la barca Campione del Mondo ORC in carica, grazie alla vittoria del campionato a Sebenico da parte dell'armatore estone Ott Kikkas. Ma è anche " Campione Italiano Assoluto di Vela d'Altura" con " Scugnizza" di Enzo De Blasio. “Siamo convinti – dichiara Agostino Gallozzi , presidente di Marina d’Arechi SpA – che sia molto importante promuovere ogni forma di interesse al mare e alle imbarcazioni anche perché vivere la nautica consente di svolgere una parte importante della vita delle famiglie in sicurezza e tranquillità, proprio in un momento così particolare. Stiamo proponendo un modo nuovo di fare turismo, che vede Marina d’Arechi diventare sempre più vero e proprio distretto economico di sviluppo nautico, con il coinvolgimento di tutti gli attori della filiera del mare e tutte le aree di eccellenza della provincia di Salerno e dell’intero Mezzogiorno. Se partiamo dalla considerazione di questi aspetti, ci rendiamo conto che Salerno Boat Show è un appuntamento di rilievo, sia per gli espositori, sia per i visitatori che potranno accedervi gratuitamente. Con il cliente sempre al centro delle nostre attenzioni, sarà l’occasione per lanciare il refrain che ci accompagnerà nella prossima stagione, alla quale stiamo già lavorando: Marina d’Arechi, la grande piacevolezza”. (ANSA).